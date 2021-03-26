AK Parti’de kadın sözleşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi ve 2053 vizyonunu açıklandığı AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde açıklanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosuna kadınlar damga vurdu. AK Parti MKYK listesindeki kadın isimlerin çokluğu dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiği için muhalefetin eleştirdiği Başkan Erdoğan, yeni MKYK'nın neredeyse üçte birini kadınlardan oluşturdu.

TÜRKİYE GÜZELİ SEDA SARIBAŞ

MKYK listesinde 23 kadın üyeye yer veren Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından kıyameti koparan sözde kadın hakları savunucularına ders verdi. MKYK listesine girenler arasında 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş da yer alıyor. AK Parti'de birçok önemli görevlerde bulunan Seda Sarıbaş, MKYK'ya seçilmesinin ardından duygularını Yeni Asır'la paylaştı. Aydın'a hizmet edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Sarıbaş, "2023 hedefleri doğrultusunda hep birlikte çalışacağız" dedi.

'HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

SARIBAŞ, AK Parti MKYK'da Aydın'ı en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, "Bu göreve layık gördüğü ve uygun bulduğu için Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2023 hedefleri için teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle birlikte çalışacağız. Aydın siyaseti için aldığım bu görevi son derece önemli görüyorum. Gönülden bağlı olduğum partimde yapacağımız çalışmalarda Rabbim yardımcımız olsun" diye konuştu.



AK PARTİ MKYK'DA GÖREV ALAN KADINLAR

AK Parti'nin yeni MKYK'sında görev alan kadın üyelerin isimleri şöyle: Ayşe Böhürler, Behiye Eker, Belgin Uygur, Büşra Paker, Çiğdem Karaarslan, Derya Yanık, Emine Zeybek, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Nurcan Dalbudak, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Seda Sarıbaş, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi ve Tuba Vural Çokal.

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