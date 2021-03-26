Diyarbakır anaları Erdoğan’ı bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak için geldiği Ankara Spor Salonu dışında bekleyen partililere hitap etti. Erdoğan'ın Diyarbakır anneleri ile ilgili "Diyarbakır'daki gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah" sözleri, evlat nöbeti tutan aileleri heyecanlandırdı.

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi, büyük oğlu Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak, şehit edildiğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın anneleri ziyaret edeceği açıklamasının, kendilerini çok heyecanlandırdığı ve sevindirdiğini aktaran Çiftçi, "Ben iki evladım için buraya geldim. Bir oğlumu şehit ettiler, bir oğlumu da dağa kaçırdılar. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Sevinç içinde ve çok heyecanlıyız. Dört gözle yolunu bekliyoruz. İnşallah bize hayırlı bir müjde getirir, Allah'ın izni ve devletin gücüyle biz de evlatlarımıza kavuşuruz" dedi.

'HDP OLMASA PKK OLMAZ'

Van'da lise öğrencisi olduğu dönemde kaçırılan oğlu Baran için evlat nöbeti tutan Solmaz Örünç ise Başkan Erdoğan'ın kendilerini her zaman desteklediğini belirterek, "Çocuklarımızı çalan partinin önündeyiz. HDP olmasa PKK olmaz. Ben bugün çok sevinçliyim çünkü Cumhurbaşkanımız bizi dile getirdi. Annelerin yanına gelecek. O bizi destekliyor, inşallah çocuklarımızın haberini bize getirir kısa sürede" diye konuştu.



'EN KISA ZAMANDA HAYIRLI MÜJDELERİNİ BEKLİYORUZ'

Başkan Erdoğan'ın evlat nöbeti tutan annelere verdiği desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen aileler, "İnşallah en kısa zamanda bize hayırlı bir müjde getirir, Allah'ın izni ve devletin gücüyle biz de evlatlarımıza kavuşuruz" dedi.