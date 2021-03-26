Metin’in tabağı her gün o sofrada

ŞIRNAK'TA dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle, HDP il binası önünde yürüyüş ve basın açıklaması yapan Şırnaklı annelerden Emine Üstek, 15 yaşındayken 7 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu Metin'in geleceği umuduyla, hep sofraya fazladan bir tabak koyuyor.

PENCEREDE YOL GÖZLÜYOR

Emine ve Ömer Üstek'in 6 çocuğundan en küçüğü olan Metin Üstek'in hayalleri, PKK terör örgütü tarafından kaçırılması ile son buldu. Yaz tatillerinde lokanta ve kafe gibi işletmelerde çalışan Metin'in hedefi mühendis olmaktı. Metin'den geriye bir fotoğraf kaldığını anlatan Emine Üstek, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu belirterek, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Yaşadığım sürece, oğlumun peşinde olacağım" dedi. Emine Üstek, sofrayı kurduğunda, oğlunun geleceği umuduyla bir tabak fazla bıraktığını anlatarak, "Tabağı koydum, Metin'im şimdi gelecek diyorum. Sabahtan akşama kadar pencerede onun yolunu gözlüyorum" diye konuştu. Baba Ömer Üstek ise oğlu Metin'e kavuşmak için yetkililerden destek bekledikleri ifade ederek, "Oğlum nerede olursa olsun, bize bir haber versinler" dedi.