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Haberler Politika Ülkemizin birliği için bedel ödedi

Ülkemizin birliği için bedel ödedi

Ülkemizin birliği için bedel ödedi

26.3.2021

Başkan Erdoğan, BBP'nin kurucu Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Milletimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır."

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