“1,4 milyon Biontech aşısı ülkemize ulaştı”

Başkan Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamanın Mayıs Haziran ayları gibi tamamlanması açıklamaları ve yerli aşı çalışmalarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süreç ne getirir ne götürür tam bilemiyoruz, temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında, dünde Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin ile yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı. Bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an itibariyle bu 50 milyon faz aşı henüz bize ulaşmış değil, Şubat sonu itibariyle bize ulaşacak idi. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki, 'bu 50 milyon faz aşıyı biz sizden süratle bekletiyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi', 'ben bunu yakında takip edeceğim, bunu sayın başkanla da görüşeceğim' dedi ve 'bu yetmez 100 milyon anlaşmamız var, bu da Nisan sonu itibariyleydi' dedim, 'bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim' dedi" ifadelerini kullandı. Almanya'dan 1 milyon 400 bin Biontech aşısının da Türkiye'ye geldiğini kaydeden Erdoğan, "Onun da tamamı 10 milyon itibariyle elimize ulaşacak. Bu arada Rusya ile de olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da aşı gelmesi itibariyle bu bizi rahatlatacak çünkü aşıyı bu süreç içerisinde insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmaları da devam ediyor" dedi.

KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI

Erdoğan, Güney Kıbrıs'ta camiye düzenlenen saldırının sorulması üzerine, "Bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs, Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyor. Avrupa Birliği'ndeki bu zirve döneminde yapılması tahrikten başka bir şey değildir" dedi. Askeri okullar yönetmeliğindeki 'irticai faaliyetler' maddesinin değiştirilmesine muhalefetin eleştirileri üzerine ise, "İrticai faaliyet farklı, terörle irtibatlı veya iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yönetmelik. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman, ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan, açıklamalarının ardından yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.



'MUHALEFET BU İŞLERİ BİLMİYOR'

BAŞKAN Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konusundaki eleştirilerin sorulması üzerine, "Bu Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de, lafı da yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu attığı adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. Biz kararımızı verdik, gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın" diye konuştu