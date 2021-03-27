Biden 2024’te de adaylığı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısını düzenledi. Basın toplantısında, koronavirüs ile mücadele, Meksikalı göçmen krizi, Afganistan'daki ABD ordusu, Kuzey Kore ve Çin başlıklarına değinen Biden, 2024'te de ABD Başkanlığı'na aday olmayı planladığını belirtti. Biden, "Planım 2024'te yeniden seçilmek. Bu benim beklentim" ifadelerini kullandı.