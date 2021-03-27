  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Biden 2024’te de adaylığı planlıyor

Biden 2024’te de adaylığı planlıyor

Biden 2024’te de adaylığı planlıyor

27.3.2021

ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısını düzenledi. Basın toplantısında, koronavirüs ile mücadele, Meksikalı göçmen krizi, Afganistan'daki ABD ordusu, Kuzey Kore ve Çin başlıklarına değinen Biden, 2024'te de ABD Başkanlığı'na aday olmayı planladığını belirtti. Biden, "Planım 2024'te yeniden seçilmek. Bu benim beklentim" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Biden 2024’te de adaylığı planlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.