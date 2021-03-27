İstanbul’da PKK/KCK-YPG operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL'DA PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahıslara yönelik farklı soruşturma dosyaları kapsamında 8'i Suriye uyruklu, biri Türkiye vatandaşı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.