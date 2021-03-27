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Haberler Politika ‘Muhtar bile olamazsın’

‘Muhtar bile olamazsın’

‘Muhtar bile olamazsın’

27.3.2021

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği her ilde tepki görmeye başladı. Sel felaketinin ardından ziyaret ettiği İzmir'de vatandaşların protestosuna ve altyapı eleştirilerine maruz kalan Kılıçdaroğlu, Bursa'da da benzer bir tepkiyle karşılaştı.

CEVAP BİLE VEREMEDİ
Osmangazi ilçesinde esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu'nun yanına bir vatandaş "yıllardır bugünü bekliyordum" diyerek geldi. Kendisinin vatandaş olduğunu dile getiren kişi, "Emperyalizmin yanında olan işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi. Kısa bir şok geçiren Kılıçdaroğlu ise ziyaretini kısa kesti. Özel güvenlik görevlileri de Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren kişiyi uzaklaştırdı.

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