Türkiye’yi Allah korudu iyi ki F-35’leri almadık

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Allah Türkiyemizi korudu.

ABD'nin F-35 savaş uçakları tam bir felaket. Her gün bir skandala imza atıyor. F-35'lerin yetersizliği konusunda bitmeyen raporlar ve hayal kırıklıkları arka arkaya geliyor.

İyi ki Türkiye F-35 almadı. Hem ABD'nin kazığından kurtulduk, hem de MİLLİ VE YERLİ SAVAŞ UÇAĞI (MMU) YAPIYORUZ.

F-35 Savaş Uçağı Projesi, 1 trilyon doları aşan maliyetiyle dünyanın en pahalı ve uzun süren silah üretim projesi olarak tarihe geçti. 2001 yılında üretimine başlanan uçaklar, ihtiyaca göre sürekli yapılan eklemelerle giderek hantallaştı ve zaman içinde yüzlerce eksiklik ve hata tespit edilir hale geldi.

ABD uçağıyla ilgili güvenlik açıklarının bulunduğu, siber saldırılara karşı hassas olduğu, bilgisayar ve silah sistemlerinin sık sık arızalandığı, bakımının ancak belli yerlerde yapılabildiği, dönüş, tırmanış, menzil ve süratinin yeterli olmadığı gibi eksiklikler çeşitli raporlarda yer almaya başladı. Yüksek maliyeti nedeniyle de büyük tartışmalar var.

Eski ABD Savunma Bakanı Christopher Miller bile, F-35 savaş uçakları için "BEŞ PARA ETMEZ" imasında bulundu.

"ABD bu başarısız projeler yüzünden bilimsel ve teknik altyapısı ile teknolojilerini kaybetti ve artık Rusya'yı yakalayamıyor" değerlendirmesini yaptı.



ÇARPICI ELEŞTİRİLER VAR

Hava uzmanlığı ile tanınan Eurasian Times, ABD'nin en pahalı avcı uçaklarından biri olan F-35 için ek test yapma kararı almasının S-300 kaynaklı olabileceğini vurgulamış ve "ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un ek testler yapacağını açıklaması tesadüf değil. Bu, bizzat ABD'lilerin F-35'lere S-300'ler karşısında inanmadığının kanıtı" ifadelerini kullandı.

Bir ay önce, F-35 Uçak Projesi ile ilgili uçağa ait bilgilerin çalındığı duyuldu.

ABD'ye yönelik 2020 yılında ortaya çıkarılan siber saldırılar sonrası F-35 bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı.

Son olarak ABD Sayıştayı tarafından Kongre'ye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirildi. Raporda F-35 programının; satın alma, bakım ve on yıllar sürecek operasyonları içeren yaklaşık 1,72 trilyon dolarlık "yaşam döngüsü" maliyetine ilişkin endişelere işaret ediliyor.

F-35'ler konusunda bir çarpıcı eleştiri de İngiltere eski Genelkurmay Başkanı Lord Richard Dannatt'tan geldi. Dannatt, The Mirror gazetesine, "İngiltere Savunma Bakanlığı F-35 uçakları yüzünden iflas etti, her biri 80 milyon pounda satın alınan bu uçakların saat başı çalışma maliyeti 90 bin poundun üzerinde" dedi.

Projeden şikayet eden başka bir ülke ise Singapur oldu. Singapur Hava Kuvvetleri'nin F-35 uçakları ile ilgili hazırlattığı raporda, ABD'nin ALIS (Autonomic Logistics Information System) sistemi ile bütün F-35'leri izlediğini ve bu uçaklara istediği an müdahale imkanı bulunduğunun belirtilmesi ortalığı karıştırdı.

Raporda bu sistemin büyük riskler içerdiği, potansiyel olarak uçakların kullanılmasına engel olabileceği ve ABD ile bir kriz olması durumunda her şeyin bu ülkenin insafına kalacağı da belirtiliyor.

ALIS (Otonom Lojistik Bilgi Sistemi) uzmanlar tarafından imal eden ülkeye bağımlı hale gelmeyi sağlayan bir yazılım olarak değerlendiriliyor ve "bu sistem devrede olduğu sürece, F-35ler ABD isteği dışında bir amaçla kullanılamaz" deniliyor.

ALIS, uçak havadayken herhangi bir sorun yaşamışsa veya bir parçasında arıza varsa bunu direkt olarak yer ekiplerine bildiriyor.

Tarihten ders almayan, geleceğe doğru bakamaz. Bu nedenle genç kuşakların bilmesi gereken yakın tarih olaylarını hatırlayalım:



İNGİLTERE PARASINI ÖDEDİĞİMİZ SAVAŞ GEMİLERİNİ GASP ETTİ

1911'de İngiltere'ye iki gemi ısmarladık.

"Sultan Osman-ı Evvel" ve "Reşadiye" isimleri verilecek olan gemiler 1914 yazında teslim edilecekti. "Donanma Cemiyeti" gemilerin parasını temin edebilmek için yardım kampanyası başlattı... Halk yemesinden içmesinden kıstı, arttırdığı paranın yanına ziynet eşyalarını da kattı, götürüp cemiyete bağışladı.

Gemilerin bedelleri böyle toplandı ve son kuruşuna kadar ödendi. Gemileri teslim zamanı geldi... İngiliz Hükümeti gemilere Türk sancağı çekilmesi töreninden yarım saat önce Sultan Osman'a "el koyduğunu" açıkladı, sonra Reşadiye de aynı şekilde gasp edildi... Gerekçe, Almanya ile yakınlaşmamız; Avrupa'da savaşın başlamış olması ve İngiliz yapımı olan savaş gemilerinin İngiltere'ye karşı kullanılmaları ihtimali idi. Ne gemileri alabildik, ne de peşin ödediğimiz milyonlarca altını...



ABD BAŞKANI JONHSON'IN MEKTUBU

Kıbrıs'ta Yunan ve Rumlar, Türkler'i öldürüyordu. Kıbrıs'ın garantörü olan Türkiye, Kıbrıs'a müdahale ederek katliamları durdurmak üzere harekete geçecekti. ABD Başkanı Johnson bir mektupla "NATO silahlarını kullanamazsınız" diyerek küstahça notlar gönderdi. Türk jetleri Kıbrıs'ta Rum askeri mevzilerini bombaladı.

ABD Başkanı L. Johnson da bir mektup yazarak, NATO silahlarını bu biçimde kullanamayacağımızı küstahça bildirmiş ve 6. Filo'yu Akdeniz'e yollamıştı. Amerika'ya rağmen 20 Temmuz 1974 yılında Türk ordusu Kıbrıs'a çıktı. O günden bu yana Yunan'ın tüm oyunları bozuldu. Barış ortamı kuruldu. Amerika küstahlığını, emperyalistliğini yine gösterdi. Barış Harekatı'ndan sonra bize açık ya da örtülü bir takım müeyyideler uygulandı. Silah vermediler. NATO'nun diğer otakları yıllarca ses çıkarmadı.



AMERİKA F-35 UÇAKLARINI VERMEDİ

Türkiye'nin parasını ödeyip aldığı 8 uçak ABD ordusuna devredildi. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 8 adet F- 35A savaş uçağı, sözleşme ile Amerikan Hava Kuvvetleri'ne devredildi. Türkiye F-35 üretimi için çalışan 9 ülkeden biri olmasına rağmen Pentagon S-400'ü bahane ederek ortaklığı askıya aldı.

İşte Batı bu!

Bugün tarihimizi yeniden kucaklayan, yorumlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MİLLİ ZİHNİYET'İN

DİRİLİŞİ var. Milli bir nesil yetişiyor. Başkalarına hayran olmak yerine kendine güvenen, araştıran, geliştiren, başarıya kilitlenen bir gençliğin ayak sesleri var Türkiye'de...



SONUÇ:

Güzel Allah'ım Türkiyemizi korudu. ABD F-35'leri bize satacak, bu uçakları uzaktan kontrol ederek Türkiye'nin jeopolitik hamlelerine pranga vuracaktı.

Büyük Türkiye lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklı, Milli ve yerli Türk savaş uçakları yapımını hızlandırdı.

2023'te Milli uçak tezgahtan çıkıyor, 2025 yılında semalara çıkıyor, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri Milli Savaş uçaklarını kullanmaya başlıyor. MİLLİ VE YERLİ SAVAŞ UÇAĞI, BAĞIMSIZ

TÜRKİYE DEMEKTİR.