Artan virüs vakaları masada

Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak.



OKULLARDAKİ DURUM

Geçtiğimiz günlerde belli bir dozu Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlanması ve sürece ilişkin ayrıntılar da yer alacak. Kısmi olarak açılan okullardaki son durum ele alınacak. Kırmızıya dönen iller özelinde yeni bir kısıtlama olup olmayacağı değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İdlib'teki saldırılara ilişkin son gelişmeler, Rus mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi vereceği öğrenildi.



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