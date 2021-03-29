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Haberler Politika Artan virüs vakaları masada

Artan virüs vakaları masada

7. Olağan Kongresi'nin tamamlanmasının ardından yeniden Genel Başkanlığa seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesini yeni tip korona virüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak.

Artan virüs vakaları masada

29.3.2021

Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak.

OKULLARDAKİ DURUM
Geçtiğimiz günlerde belli bir dozu Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlanması ve sürece ilişkin ayrıntılar da yer alacak. Kısmi olarak açılan okullardaki son durum ele alınacak. Kırmızıya dönen iller özelinde yeni bir kısıtlama olup olmayacağı değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İdlib'teki saldırılara ilişkin son gelişmeler, Rus mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi vereceği öğrenildi.

EDA

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