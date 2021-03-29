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Haberler Politika Azerbaycan askerlerine ‘dağcılık eğitimi’ verildi

askerlerine ‘dağcılık eğitimi’ verildi

Azerbaycan askerlerine ‘dağcılık eğitimi’ verildi

29.3.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerine Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca dağcılık eğitimi verildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi" denildi. Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.

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