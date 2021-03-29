Gündemleri Gül’ün HDP veya CHP’ye katılması

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



CHP-Kemal Kılıçdaroğlu üzerine kurgulanan Millet İttifakı'nın antrenörü Abdullah Gül ile ilgili, iki gün içinde iki dikkat çekici olay meydana geldi. Birincisi, suskunluğu bir taktik olarak kullanan, perde gerisinde muhalif hareketleri organize etmeyi seven Abdullah Gül'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılma davasına karşı çıkmasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sert çıktı. Siyaseti iyi okuyan, politikanın sisli bulvarlarındaki gelişmeleri dikkatle takip eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Gül'en yüzü asılan, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11. Cumhurbaşkanı'na diyeceğim de şudur: Artık Güroymak'a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır" dedi.

HAMLEYE İHTİYACIMIZ VARDI

İkincisi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok tartışılan Abdullah Gül'ün 2018'de CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma konusunu net biçimde açıkladı. Karamollaoğlu, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı. Gökkubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tam bir isabetle vurguladığı gibi, Abdullah Gül'ün HDP'ye yakın ilgisi ortaya çıkmıştır. Temel Karamollaoğlu'nun itirafıyla Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun perde gerisinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ne numaralar çevirdiği ortaya çıkmıştır.

GÜL NEDEN AÇIKLADI?

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı bulmakta sıkıntı yaşıyor. Birçok gelişme aynı parantez içinde analiz edilirse, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında, Abdullah Gül formülünün aynen devam ettiği anlaşılmaktadır. Uzun süredir sesi çıkmayan Abdullah Gül'ün HDP ile konuşmaları ve Temel Karamollaoğlu'nun GÜL FORMÜLÜNÜ açıklaması tesadüf değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Oğuzhan Asıltürk'ün iki eski dost-kardeş konuşmaları sonrasında, Saadet Partisi tabanında, CHPHDP beraberliğinden çok rahatsız olan geniş bir kesimin seslerini artırdığı sırada Temel Karamollaoğlu köşeye sıkışmıştı. Ayrıca, Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı

olma yolunda ileri hamleler yaptığı bir sırada, Karamollaoğlu, "Kılıçda-roğlu, Gül'ü hemen kabul etti" diye-rek, formülü canlandırıp siyaset kul-varlarını dalgalandırmak istemiştir. Evet. Abdullah Gül isminin tekrar gündeme getirilmesi tesadüf değildir. Hele hele Derin ABD-Avrupa'dan habersiz hiç değildır.

MASKELER DÜŞÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağımsız Türkiye Yürüyü-şü'nden rahatsız olan, Bölge-sel güç-Küresel aktör pozis-yonunda, Türkiye'nin Libya, Suriye, Irak, Azerbaycan, Doğu Akdeniz'de emperyalist tezgahları paramparça etme-sinden morali bozulan Derin ABD-Avrupa'nın Türkiye'yi kuşattığını devamlı yazıyoruz. Derin ABD-Avrupa'nın kurguladığı planlara, Cum-hurbaşkanımız Recep Tay-yip Erdoğan'ı devirmek için, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül'ün katıldıkla-rı apaçık deşifre oldu. CHP ile PKK'nın siyası kolu HDP'nin işbirliği her gelişmede ortaya çıkıyor. Güya resmi bir ittifak-ları yok... Ama fiiliyatta var olduğu pek çok olayda görünüyor.CHP'de Atatürkçüleri-ulusalcıla-rı tırpanlayan 10 Aralıkçıların (Başta Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-lu) HDP aşkı hiç eksilmiyor. PKK'nın siyasi kolu HDP oylarıyla İstanbul Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nun, HDP eşbaşkanı Pervin Buldan'la ilişkileri, siyasi tarih açısın-dan çok önemli notlar vermektedır. SONUÇABD'den gözünü ayıramayan, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cum-hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-ğan'ı devirmek için Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapma mese-lesi hiçbir zaman unutulmamalı. Çünkü dağılmakta olan Millet İttifa-kı'nı kurtarmak için, kapalı kapılar ardında yeni planlar kurgulanmak-tadır. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu nakavt olmaktan kurtarmaya Temel Karamollaoğlu'nun-Abdullah Gül'ün çabaları da yetmeyecektir.Aziz milletimiz tuzak kuranları sevmez. Bu böyle biline..