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Haberler Politika Paşinyan Nisan’da istifa ediyor

Paşinyan Nisan’da istifa ediyor

Paşinyan Nisan’da istifa ediyor

29.3.2021

DAĞLIK Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı. Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan "istifa" çağrıları yanıt buldu. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Başbakan Nikol Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı.

VEKİLLİK GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK
RUS medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.

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