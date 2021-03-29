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Haberler Politika Sınıflarda beyin fırtınası yapılacak

Sınıflarda beyin fırtınası yapılacak

Sınıflarda beyin fırtınası yapılacak

29.3.2021

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, salgın sonrasında eğitim müfredatında reform yapmak için düğmeye bastı. Ters yüz eğitim modeliyle ezberci sistemden uzaklaşılarak öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmesini teşvik eden sistem uygulanacak. Yeni modelle dersin anlatım kısmı dijital ortama uygulama kısmı ise sınıf içine taşınacak. Öğrenciler EBA aracılığıyla öğrenecekleri konuyu çalışıp ön hazırlık yaparak derse gelecek. EBA'dan işlenilen derse ilişkin sorular çıkarılarak sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde beyin fırtınası yapılacak ve ders konuları içselleştirilerek öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. Konuların derinlemesine analiz edileceği yeni model, öğrencilerin analiz etme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirecek.

BURAK ERDEM ÇELİK

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