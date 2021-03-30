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Haberler Politika 6 Nisan’da Türkiye’deler

6 Nisan’da Türkiye’deler

6 Nisan’da Türkiye’deler

30.3.2021

TÜRKİYE, dayanışma eksenli bakış açısıyla ikili ve bölgesel temaslarını artırarak sahada ve masada gücünü ve etkisini göstermeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel 6 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts sosyal medya hesabından açıklama yaparak, önümüzdeki hafta salı günü AB Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Görüşmelerde, göç anlaşmasının yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi ve yeni fasılların açılması gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

BETÜL USTA

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