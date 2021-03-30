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Haberler Politika Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY tarafından Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15-16 Temmuz 2016'daki darbe girişimi nedeniyle süren soruşturma kapsamında, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

30.3.2021

Ancak bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlamaları iddiasıyla Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Balıkesir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da 21 şüpheli gözaltına alındı.

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