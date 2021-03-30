Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Ancak bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlamaları iddiasıyla Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Balıkesir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da 21 şüpheli gözaltına alındı.