Rabi yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi için çekicilerle yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve geminin başarıyla yüzdürülmeye başladığını ifade etti. Geminin arka tarafının, kıyıya mesafesinin 4 metre iken halihazırda 102 metre olduğunu ve rotasının yüzde 80 oranında düzeldiğini aktaran Rabi, uluslararası topluma da geminin yüzdürülme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılacağı mesajını verdi.
Karaya oturan gemi yüzdürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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