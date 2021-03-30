Karaya oturan gemi yüzdürüldü

Rabi yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi için çekicilerle yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve geminin başarıyla yüzdürülmeye başladığını ifade etti. Geminin arka tarafının, kıyıya mesafesinin 4 metre iken halihazırda 102 metre olduğunu ve rotasının yüzde 80 oranında düzeldiğini aktaran Rabi, uluslararası topluma da geminin yüzdürülme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılacağı mesajını verdi.