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Haberler Politika Karaya oturan gemi yüzdürüldü

Karaya oturan gemi yüzdürüldü

İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalda karaya oturan "" adlı geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiğini ve rotasının yüzde 80 düzeldiğini belirtti

Karaya oturan gemi yüzdürüldü

30.3.2021

Rabi yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi için çekicilerle yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve geminin başarıyla yüzdürülmeye başladığını ifade etti. Geminin arka tarafının, kıyıya mesafesinin 4 metre iken halihazırda 102 metre olduğunu ve rotasının yüzde 80 oranında düzeldiğini aktaran Rabi, uluslararası topluma da geminin yüzdürülme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılacağı mesajını verdi.

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