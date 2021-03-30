Muharrem İnce partiyi Nisan’da kuruyor

CHP'den istifa eden ve Memleket Hareketi'nin partileşmesi için çalışma-larını sürdüren Muharrem İnce, par-tisinin kuruluşu için tarih verdi. İnce, Ankara'da Çankaya Çetin Emeç sem-tinde bulunan ve inşaatı süren parti genel merkezinde inceleme yaptı.

AÇILIŞ BAYRAMDAN SONRA

TADİLAT halindeki parti bina-sını gezen ve çalışmalar hakkın-da bilgi alan İnce, açıklamalarda bulundu. İnce, parti genel merkezinin mütevazı bir bina olduğunu, bir yıllık kirasını ödediklerini, gider-lerini kurucu üye-ler ile karşılayacak-larını söyledi. İnce, Nisan'da partiyi kuracaklarını belir-terek, "Kurucular ve yüksek disiplin kurulu ile birlikte Nisan ayı içerisin-de İçişleri Bakanlığı'na başvuracağız. Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak başka bir şey, açılışımızı bayramdan sonra yapacağız. Ramazan ayı içeri-sinde açılış yapmayı düşün-müyoruz. Tüzüğümüzü, prog-ramımızı vereceğiz. Yine Nisan ayı içerisin-de partinin adını, logosu-nu, parti mecli-si salo-numuzda tanıtaca-ğız" dedi.