Türkiye gerçekleri Biden’ı hizaya getiriyor

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Türkiye'nin stratejik konumu ve bölgesel güç olarak gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler, Amerika'nın yeni Başkanı Biden'ı hizaya getiriyor. Biden, afra tafra ile iktidara geldi. 'Amerika geri dönüyor' diyerek, dünyaya meydan okumaya başladı. Rusya ve Çin'e çatarken, Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tavırlar koymaya kalktı.

Biden, Türkiye'yi eski Türkiye, Erdoğan'ı eski Türkiye lideri sanıyordu. Ama yanıldı.

Çünkü gerçekler bir güneş gibidir, Türkiye gerçekleri de Biden'ı eritmeye başlamıştır. Türkiye'nin stratejik konumu ve Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın ortaya koyduğu jeopolitik hamlelerin derinliğini ve etkisini gösteren



GERÇEKLERİ GÖRDÜKÇE HİZAYA GELİYOR.

Bir haftada ABD Başkanı Biden'ı da eriten iki gerçek kendini gösterdi.

● 1) ABD Başkanı Biden, kontrolünde olan NATO'nun genel sekreteri Jens Stoltenberg'in," Türkiye önemli bir müttefik.

Sadece haritaya bakarsan ne kadar önemli olduğunu görebilirsin. Özellikle Irak ve Suriye'ye sınırı olduğundan, DEAŞ ile mücadelede kaydedilen ilerlemeden, bölgede DEAŞ'ın kontrol ettiği bölgelerde milyonlarca insanın özgürleştirilmesinden, altyapı temelleri ile Türkiye'deki havalimanları çok büyük önem taşıyor" açıklamasını yapmasını sağladı. Yani Biden, Türkiye gerçeklerini kendisi değil, NATO Genel Sekreteri'ne söyletti.

● 2) Biden, aralarında Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etti. Biden, Erdoğan'a mektup gönderdi. Mektuba "Sayın Cumhurbaşkanı" hitabıyla başladı ve "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getiren Biden, Kovid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirtti. İklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini vurguladı.



BIDEN'A 2023 MANİFESTOSU İLE MESAJ; YENİ TÜRKİYE:

● 1) Artık Yeni Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlılığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir ülkedir.

Erdoğan diyor ki, "Ey küresel güçler:

Yeni dünyada Türkiye olacaktır. Bölgemizde Türkiyesiz iş çeviremeyeceksiniz.

● 2) Artık Yeni Türkiye var. Türkiye üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir ülkedir.

Erdoğan diyor ki: Ey küresel güç odakları:

Türkiye'ye kurduğunuz tezgâhları biliyoruz. İkinci Sevr, ikinci Sykes-picot, Denizde Sevr planlarıyla Akdeniz'e çökmenize izin vermeyeceğiz. Irak-Suriye- Akdeniz ABD-İsrail koridorunu, uydu PKK kantoncuklarını planlarınızı paçavraya çevirdik. Akdeniz'e çökme planlarınıza, MAVİ VATAN ile işlemez hale getirdik.

● 3) Artık Yeni Türkiye var. Ellerinden gelse, yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, evet ahdediyorum, yine döndüremeyecektir.

Erdoğan diyor ki: Ey küresel güç odakları, S-400 yaptırımlarımızla bizi durduramazsınız.

F-35 vermezseniz vermeyin, Türkiye kendi uçağını yapar. Ekonomik ambargolarınızı kırdık, kırarız. Kuşatma çemberlerini kesinlikle parçalarız.



SONUÇ

Evet. Biden, her gün artan biçimde Erdoğan ve Büyük Türk Milleti'ni daha iyi tanıyacak. Çünkü, Türkiye yeni dünya düzeni kurulurken, BÖLGESEL GÜÇ ÖZELLİĞİ İLE ÖNEMLİ BİR

AKTÖR durumunda. Yeni Türkiye, Irak-Suriye-Libya-Doğu Akdeniz-Azerbaycan'da gerçekleştirdiği joepolitik hamlelerle, YENİDEN BİR GÜNEŞ GİBİ PARLAMAKTADIR: 'Amerika yeniden dönüyor' diyerek dünyaya meydan okuma pozisyonuna giren Biden'ın, Türkiye ile işbirliği yapmadan, Ortadoğu- Akdeniz-Karadeniz hattında başarılı olma şansı azdır. Zaten bu gerçeği, Biden'ın gölgesi konumundaki Stoltenberg, yukarıda yazdığımız gibi çok net ortaya koymaktadır. ANLAŞILDI MI?