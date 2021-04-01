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Haberler Politika Gaziemir Belediyesi’ne takas devri davası

Belediyesi’ne takas devri davası

Gaziemir Belediyesi’ne takas devri davası

1.4.2021

İZMİR'DE CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin 27 bin 824 metrekarelik arsayı Büyükşehir Belediyesi'ne takas usulüyle devredilmesine tepki gösteren Gaziemir Belediyesi Cumhur İttifakı meclis üyeleri, konuyu yargıya taşıdı. Söz konusu arsanın 1,60 emsal alması durumunda 55 bin metrekareye kadar çıkabileceğini söyleyen meclis üyeleri yaptıkları ortak açıklamada, "Bu alana yaklaşık 500 konut yapılabilecek. Kat karşılığı verilmesi durumunda bu alandan 250 konut elde edilecek olup değeri 250 milyon liraya kadar çıkacaktır. Görüldüğü üzere takas Gaziemir halkının çıkarlarına aykırıdır" denildi.

MERT ALPDÜNDAR

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