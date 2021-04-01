Gergerlioğlu’na AYM’den ret

ANAYASA Mahkemesi Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuruyu gündem toplantısında görüştü.



YETKİSİZLİK NEDENİYLE

KURUL, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetti. Anayasa'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle vekilliğin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesi'ne müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği öğrenildi. Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş, karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanmıştı.