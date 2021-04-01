HDP iddianamesi savcılığa iade edildi

ANAYASA Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava açılması talebiyle hazırlanan iddianameyi dünkü toplantısında değerlendirdi. AYM raportörü, usul eksikliklerinin giderilmesi için iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesini ya da eksiklerin zaman içinde giderilmesini istedi. Dosyayı görüşün AYM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava ile ilgili iddianameyi eksikliklerin tespit edilmesi nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.