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Haberler Politika İzmir’e yeni Yürütme Kurulu

’e yeni Yürütme Kurulu

İzmir’e yeni Yürütme Kurulu

1.4.2021

AK Parti İzmir'de il yürütme kurulu oluşturuldu. Son derece aktif bir yönetim kurulu oluşturduklarını kaydeden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Kurulumuzu belirlerken çok hassas davrandık. Tüm arkadaşlarımızın alanlarında tecrübeli ve İzmir dinamiğine uygun olmalarını ön planda tuttuk" ifadelerini kullandı. 5 bölge başkanının görevlendirildiği yeni görev bölümü ile ilgili de bilgi veren Sürekli, Bölge Başkanlarının ilçe koordinatörleri ile aktif çalışacağını belirterek, "Sık sık ilçeler hakkında rapor toplayacağız. Bu sayede ilçelerdeki eksikleri yapmamız gerekenleri daha net göreceğiz" dedi.

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