MHP Lideri Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na çağrı

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu gerçek milliyetçi, gerçek vatanseverin kendileri olduğunu söylemiş. Gerçi bu çıkışından memnuniyet duyduğumu da saklayamam. En azından altı okun içindeki milliyetçiliği hatırlamış! Madem gerçek milliyetçi olduğunu söylüyor, o halde gereğini ve gerçeğin sorumluluğunu da bir an önce yapmak zorundadır. FETÖ ve PKK'yla bütün bağlarını keserek işe başlamalıdır. Bu da yetmez, HDP'yle ittifakı bitirdiğini, zilletin batağından derhal çıkacağını duyurmalıdır" dedi.

CHP LİDERİNE AÇIK ÇEK VERDİ

KILIÇDAROĞLU'NUN bunları yapması durumunda gelip MHP'ye üye olabileceğini de kaydeden Bahçeli, "Bunları gerçekleştirirse siyasi mücadelesini aramızda sürdürebilir. Hatta açık çek veriyorum, 2023 Haziran ayında Tunceli'den milletvekili adayımız olmasında bile engel yoktur. Temizlensin, nedamet göstersin, buyursun gelsin. Bu vaadimiz ve vaki davetimiz Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliği kadar gerçekçidir" ifadelerini kullandı.



HAKARET DAVASINDA HSK HAREKETE GEÇTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada hakarete maruz kalarak mağdur olduğu davada zorla getirilme kararı veren mahkeme hakimi için HSK düğmeye bastı. HSK Sakarya'nın Hendek İlçe Adliyesi'nde görevli hakim Murat Akyol hakkında inceleme izni vererek müfettiş görevlendirildi.



'ERKEN SEÇİM YOK DİYORUZ ANLAMIYORLAR'

MUHALEFETİN dilinden düşürmediği erken seçim açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, HDP'li işbirlikçileri ve İP'li yoldaşları devamlı Sonbaharda seçim olabileceğini konuşuyorlar. Yok diyoruz, anlamıyorlar. Seçim zamanında olacak diyoruz, zihni melekeleri tıkalı olduğundan algılayamıyorlar" dedi.



'HDP ZAMAN KAZANMIŞTIR'

ANAYASA Mahkemesi'nin HDP'yle ilgili kararını da değerlendiren Bahçeli, "HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır" dedi. AYM röportörünün dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediğinin üzerinde durulması gerektiğini kaydeden Bahçeli, "Anlaşılan odur ki, Türkiye'nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Nitekim iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin varoluş haklarına ileri düzeyde zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.