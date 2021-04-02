“Akif’in almadığı ödülü alamam”

Maneviyatın maddiyattan daha önemli olduğunu dile getiren Damkaçı, "İlkokuldan beri sürekli İstiklal Marşı'nı okurum.

'GURUR DUYUYORUM'

BİRİNCİLİK benim için büyük gurur. Fakat Mehmet Akif'in yazdığı zaman ki öyle zorlu bir dönemde almadığı ödülü sadece okuduğum için ben kabul edemezdim. Bağışlamak benim için daha büyük bir ödül" ifadelerini kullandı. Baba Ali İhsan Damkaçı da, "Çocuklarımız için milli, manevi duyguların yaşatılması çok önemli. Bir ebeveyn olarak çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Onu Asım'ın nesli gibi yetiştirme gayreti içinde olan anne babalar olarak dönüşünü almak çok güzel" dedi.

FERDİ YAVUZ