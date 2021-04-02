Bayraktar’a Karabağ nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Aliyev, kabulde Bayraktar'a madalya taktı.

BELİRLEYİCİ OLMUŞTU

Azerbaycan, Bayraktar SİHA'larını İkinci Karabağ Savaşı'nda kullanmış ve bu SİHA'lar savaşta belirleyici rol oynamıştı. Azerbaycan havadaki hakimiyeti sayesinde kısa sürede zafere ulaşmıştı. Bu zaferdeki katkısı nedeniyle Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da çok sevilen bir isim oldu. Baykar konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı tweette Selçuk Bayraktar'ın, Aliyev'in elinden aldığı madalyaya ilişkin fotoğraf karelerini paylaştı.