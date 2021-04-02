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Haberler Politika Bayraktar’a Karabağ nişanı

Bayraktar’a Karabağ nişanı

’ın Ermenistan’a karşı elde ettiği Karabağ zaferinde büyük rol oynayan yerli ve milli SİHA’ların mucidi Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanına layık görüldü. Bayraktar’ı makamında ağırlayan Aliyev, zaferdeki katkıları nedeniyle Bayraktar ve ekibine teşekkür etti.

Bayraktar’a Karabağ nişanı

2.4.2021

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Aliyev, kabulde Bayraktar'a madalya taktı.

BELİRLEYİCİ OLMUŞTU
Azerbaycan, Bayraktar SİHA'larını İkinci Karabağ Savaşı'nda kullanmış ve bu SİHA'lar savaşta belirleyici rol oynamıştı. Azerbaycan havadaki hakimiyeti sayesinde kısa sürede zafere ulaşmıştı. Bu zaferdeki katkısı nedeniyle Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da çok sevilen bir isim oldu. Baykar konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı tweette Selçuk Bayraktar'ın, Aliyev'in elinden aldığı madalyaya ilişkin fotoğraf karelerini paylaştı.

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