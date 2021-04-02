İSTANBUL'DA düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul emniyetinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından örgütün hücre evinde saklanan Aydın ile belirlenen adresinde bulunan Karadağ, 30 Mart'ta gözaltına almıştı.
DHKP/C’nin sözde sorumluları adliyede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.