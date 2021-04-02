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Haberler Politika DHKP/C’nin sözde sorumluları adliyede

DHKP/C’nin sözde sorumluları adliyede

DHKP/C’nin sözde sorumluları adliyede

2.4.2021

İSTANBUL'DA düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul emniyetinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından örgütün hücre evinde saklanan Aydın ile belirlenen adresinde bulunan Karadağ, 30 Mart'ta gözaltına almıştı.

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