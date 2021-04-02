Güvenlik Soruşturması teklifi tekrar görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün muhalefetin oyları ile reddedilen 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Teklifin maddeleri 6 Nisan'da Meclis'te yeniden oylanacak. TBMM Genel Kurulu'nda güvenlik soruşturması yasa teklifi görüşmelerinde yaşanan gerilim dün de devam etti.

'DAHA İYİSİNİ YAPARIM'

TOPLANTIDA elektronik oylama yapılmadığı için oylamanın tekrarlanmasına ilişkin karar alınmasını değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tartışmaları manipülatif olarak gördüğünü belirtti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal açıklamalarına da tepki gösteren Şentop, "Kendisine konuşurken bir aynaya bakmasını öneriyorum. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim pişman ederim" ifadelerini kullandı.