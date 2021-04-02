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Suriye sınırından dünyaya mesaj

(BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı 'nun davetine icabetle, 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Suriye sınırından dünyaya mesaj

2.4.2021

ERDOĞAN KABUL EDECEK
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın da kabul edeceği Bozkır, Bakan Çavuşoğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek. Bozkır, Suriye sınırında BM sınır ötesi insani yardım operasyonları ile geçici barınma merkezini ziyaret edecek. Bozkır, Türkiye'nin Suriye iç savaşı sonrası insani yardımlarda üstlendiği önemli role dikkat çekilecek Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bozkır'ın, 6 Nisan Başkan Erdoğan tarafından kabul edileceği, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu'yla görüşeceği belirtildi. Bozkır'ın, TBMM Genel Kurulu'na hitabı öngörülüyor. Bozkır, 10 Nisan'da Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret edecek ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacak.

BETÜL USTA

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