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Haberler Politika Türkiye’den Azerbaycan’a kimlikle seyahat dönemi

’den ’a kimlikle seyahat dönemi

Türkiye’den Azerbaycan’a kimlikle seyahat dönemi

2.4.2021

TÜRKİYE ile Azerbaycan arasında karşılıklı kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol 10 Aralık 2020'de imzalandı. Söz konusu protokol dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre iki ülke vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek. Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.

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