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Haberler Politika Van’da evlat eylemini engellemeye çalıştılar

’da evlat eylemini engellemeye çalıştılar

Van’da evlat eylemini engellemeye çalıştılar

2.4.2021

VAN'DA, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 6'ncı haftada da sürdürdü. Bir ailenin daha katılması ile eylemdeki aile sayısı 23'e çıktı. Aileler, HDP'den istedikleri çocuklarına da çağrı yaparak, devlete teslim olmalarını istedi. HDP'liler ise yüksek sesle müzik açarak, ailelerin sesine bastırmaya çalıştı.

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