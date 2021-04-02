VAN'DA, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 6'ncı haftada da sürdürdü. Bir ailenin daha katılması ile eylemdeki aile sayısı 23'e çıktı. Aileler, HDP'den istedikleri çocuklarına da çağrı yaparak, devlete teslim olmalarını istedi. HDP'liler ise yüksek sesle müzik açarak, ailelerin sesine bastırmaya çalıştı.
Van’da evlat eylemini engellemeye çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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