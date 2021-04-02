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Haberler Politika Yıldırım bugün İzmir’de

Yıldırım bugün İzmir’de

Yıldırım bugün İzmir’de

2.4.2021

AK Parti'nin 7. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanvekili seçilen Binali Yıldırım, ilk ziyaretini İzmir'e yapıyor. Dün akşam saatlerinde kentte gelen Yıldırım, bugün bir dizi programa katılacak. Yıldırım, Menemen Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret edecek. Genel Başkanvekili Yıldırım, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin Kaya Termal Otel'deki genel kuruluna da katılacak. Yıldırım'ın ilçe başkanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. AK Parti İzmir Milletvekili ve son Başbakan Binali Yıldırım, partinin 7. Olağan Kurultayı'nda Genel Binali Yıldırım Başkanvekili seçilmişti.

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