Yunanistan’la ilişkilere Türkiye yön veriyor

YUNANİSTAN'IN Doğu Akdeniz'deki maksimalist iddiaları nedeniyle artan gerginlik Türkiye'nin diyalog ve diplomasi yanlısı tutumu sayesinde azalıyor. NATO bünyesinde ayrıştırma usullerinin görüşüldüğü toplantılar yapılması, istişari görüşmelerin yeniden başlaması, Ankara'nın Doğu Akdeniz konferansı önerisi gibi adımları sonucu Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Dendias'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Atina'ya gidecek. Ayrıca iki ülkenin ortak katılımı ile 2 askeri tatbikat düzenleniyor, Türkiye'nin katıldığı Steadfest Defender ile Yunanistan'ın katıldığı Defender Europa tatbikatları Haziran ayında birleşecek.

BETÜL USTA