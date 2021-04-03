‘Bunlar cehalet mahsulü değerlendirmeler’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkîlât-ı Esâsîye Kanunu ve Millî Egemenlik Sempozyumu"nun açılışında yaptığı açıklamada Meclis'teki güvenlik soruşturması düzenlemesi üzerinden yürütülen tartışmalara değindi.

DARBE DEMEK YANLIŞ

Tartışmaları yapmanın yanında, bu tartışmaların yapıldığı ortamın da önemli olduğuna vurgu yapan Şentop, "Bazı siyasetçiler ve köşe yazarları da yapılanı zaman zaman çok da ağır bir dille, 'meclise darbe' falan gibi ifadelerle eleştiriyorlar. Bunların bütünüyle cehalet mahsulü değerlendirmeler olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü bir konuyu izah ederken, kullanılan yan argümanları alıp da onlar üzerinden farklı sonuçlar çıkararak değerlendirme yapmak veya şahısların özellikle siyasetçilerin, köşe yazarlarının sıfır bilgiye sahip oldukları bir konuda yorum, değerlendirme yapmaları suretiyle, sadece bizim anayasa tartışması değil, hiçbir tartışmayı sürdürebilmemiz, yönetebilmemiz mümkün değil" dedi.