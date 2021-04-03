CHP’li meclis üyesinin kardeşine maaş kıyağı

Örneğin, belediye bilgi işlem müdürlüğüne Aralık 2020'de belediyenin kendi şirketi İZBAŞ A.Ş'den 4 eleman alımı yapıldı. 4 kişi için İZBAŞ A.Ş'ye 68 bin 614 lira, yani kişi başına aylık ortalama 17 bin 153 lira ödeme yapıldı.

KARDEŞE 14 BİN TL'LİK KIYAK

BU arada Özel Kalem Müdürlüğünde görevli bir İZBAŞ A.Ş. personeline 'maaş' adı altında 12 ay karşılığı 170 bin 389 lira

ödendi. Bu da aylık 14 bin 199 liraya teka-bül ediyor. Bu perso-nelin CHP'li Meclis Üyesi Çeto Çamlıbel'in kız kardeşi Şilan Çamlıbel oldu-ğu öğrenildi. Öte yandan Yıldırım'ın bu şerh raporu-na göre yine Özel Kalem Müdürlü-ğü'nde görevli olan bir başka İZBAŞ A.Ş. personeline de maaş altında 4 ay için 48 bin lira ödendi. Bu da aylık 12 bin liraya tekabül ediyor. Yıldı-rım, raporunda "Adı geçen personel-lerin hangi mesleki yeterlilik, eğitim ve hangi vasıfları ile belediyede çalışan diğer personelin ortalama maaş-larının çok üstünde olan tutarları hak ettiği tespit edileme-miştir" ifadesini kullandı.





OTOPARKTAN GELİR GELMİYOR

AK Partili Hatice Yıldırım, raporunda ayrıca mülkiyeti Bornova Belediyesi'ne ait olan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi otopark alanının ilgili bürokratlardan alınan bilgiye göre İZBAŞ A.Ş. tarafından işletildiği ancak otoparkın İZBAŞ A.Ş. tarafından işletilmesi hususunda meclis kararı olmadığını da vurguladı. Yıldırım, ayrıca otopark üzerinden belediyeye herhangi bir gelir girişi olmadığı tespitine de yer verdi.



PARTİ ETKİNLİKLERİ MASRAFI BELEDİYEDEN

BU arada Yıldırım'ın raporunda Bornova Belediyesi'ne ait Dramalılar Köşkü'nden basın ve sosyal medyadan CHP İl Başkanlığı ve milletvekilleri ile gerekleşen toplantı, organizasyon yemek gibi etkinlikler için ücret alınmadığının görüldüğü vurgulandı.