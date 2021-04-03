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Haberler Politika Erdoğan’dan teşkilatlara beş talimat

Erdoğan’dan teşkilatlara beş talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, . Olağan Kongresi sonrasında teşkilatlara 'sahaya inin' talimatı verdi. Kongre sürecinden sonra yüzde 70 yenilenen parti kadroları saha çalışması kapsamında vatandaşlarla daha sıkı diyalog kuracak.

Erdoğan’dan teşkilatlara beş talimat

3.4.2021

Yeni göreve gelen yöneticiler hem kendilerini vatandaşa tanıtacak hem de vatandaşın nabzını tutacak. AK Parti'yi 2023 yılına taşıyacak kadroların belirlenmesinden sonra, 2023 seçimleri için çalışmaya başlayan AK Parti sahaya iniyor. Buna göre AK Parti'nin belde, ilçe ve il teşkilatları vatandaşlar ile bir araya gelecek. AK Parti'nin 19 yıllık icraatları bir kez daha anlatılacak. AK Parti ile birlikte Türkiye'de yaşanan değişim bir kez daha hatırlatılacak. 2023 hedeflerine ulaşmak için atılacak adımlar da paylaşılacak. Vatandaşların istek ve beklentileri toplanarak AK Parti Genel Merkezi'ne iletilmek üzere raporlaştırılacak. Raporlar doğrultusunda AK Parti'nin söylemleri güncellenecek. Gençlik Kolları ve Kadın Kolları da benzer bir çalışma yürütecek. Teşkilat yöneticilerinin yanı sıra sayısı 75'e çıkartılan MKYK üyeleri de saha da olacak. Yeni dönemde MKYK üyeleri Ankara'dan çok sorumlu bulundukları illerde çalışma yürütecek.

EDA IŞIK

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