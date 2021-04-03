“Rehavet PKK’dan bile büyük düşmanımızdır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da 31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada terörle mücadeleye ilişkin çok net ifadeler kullanan Soylu, "Kış bitiyor. Kafalarını teker teker çıkaracaklar. Onlara bu yıl tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz" dedi. Disiplin ve dikkat çağrısında da bulunan Soylu, "Rehavet bizim düşmanımızdır. PKK'dan daha büyük düşmanımızdır. Disiplin, kararlılık bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.