Zelenskiy’den Rusya’ya askeri hareketlilik tepkisi

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki gösterdi. Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, provokasyonlara hazır olduklarını belirtti. Askeri tatbikat şeklinde Ukrayna sınırında güç göstermenin ateşkes ve barış müzakerelerini baskı altına almak için bir girişim olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ordu sadece güç ve kuvvet değildir, ayrıca akıl ve dengedir" dedi.