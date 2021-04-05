TÜRKİYE'NİN ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'de üç ünitede inşaat çalışmaları aynı anda sürerken yerli firmaların da yüzü güldü. Akkuyu'da toplam 400 farklı sektörde 4 milyar dolarlık ihaleye çıkılırken, inşaat malzemelerinin yüzde 40'ı Türk firmalardan alındı. Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, "Projenin 20 milyar dolar olacağı düşünülürse elde edilecek daha çok iş fırsatı olacak. Ülke içinde nükleer sanayi gelişmeye başladı" dedi.
HAZAL ATEŞ
Akkuyu NGS’de 4 milyar dolarlık ihale haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.