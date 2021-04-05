Akkuyu NGS’de 4 milyar dolarlık ihale

TÜRKİYE'NİN ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'de üç ünitede inşaat çalışmaları aynı anda sürerken yerli firmaların da yüzü güldü. Akkuyu'da toplam 400 farklı sektörde 4 milyar dolarlık ihaleye çıkılırken, inşaat malzemelerinin yüzde 40'ı Türk firmalardan alındı. Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, "Projenin 20 milyar dolar olacağı düşünülürse elde edilecek daha çok iş fırsatı olacak. Ülke içinde nükleer sanayi gelişmeye başladı" dedi.

HAZAL ATEŞ