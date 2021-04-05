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Haberler Politika Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Başkan Erdoğan Emiri ile görüştü

Emiri Al Sani ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke arasındaki bölgesel meseleleri ele aldığı açıklandı.

Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

05.04.2021, 22:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

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