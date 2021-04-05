Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI
Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.
Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke arasındaki bölgesel meseleleri ele aldığı açıklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI
Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.
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