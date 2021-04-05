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Haberler Politika Bodrum Belediyesi’nde Kaftancıoğlu torpili

’nde Kaftancıoğlu torpili

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. 'nin CHP'li Başkanı 'ın, bir ankete 210 bin lira ödediği iddia edildi.

Bodrum Belediyesi’nde Kaftancıoğlu torpili

5.4.2021

Ayrıca CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısının torpiliyle, belediyede insan kaynakları danışmanlığı yapan 2 kişiye danışmanlık işi ve makam aracı kiralayıp tahsis ettiği öne sürüldü.

NASIL RAZI OLDUNUZ?
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Belediyesi tarafından doğrudan temin yöntemiyle yaptırıldığı iddia edilen anketin bütçesini, Belediye Başkanı Ahmet Aras'a sordu. SÖZ konusu anketin, 210 bin liraya bir anket şirketine verilmesi için CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısının, Bodrum Belediyesi'ni aradığını söyleyen AK Partili Gökmen, "Şahsınızın abartı reklamını yapması için Bodrum'un, Bodrum Belediyesi'nin kaynaklarının bu kadar sorumsuzca ve acımasızca harcanmasına nasıl gönlünüz razı oluyor? Nerede verdiğiniz şeffaflık sözleri?" dedi.

FERDİ YAVUZ

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