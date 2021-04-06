‘Bir kere de milli iradeden yana olun’

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 104 emekli amiralin ortak imzası bulunan bildiriye destek veren bazı muhaliflere sert tepki gösterdi. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çektiğini kaydeden Altun, "Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun! Beyhude heveslerin peşine düşmeyin. Artık eski Türkiye yok. Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır" ifadelerini kullandı.