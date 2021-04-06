CHP’li Erdoğdu’dan darbecilere destek!

DAHA önce polis araçlarına saldırdığı görüntülerle ve birçok skandal açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu 104 amiralin darbe imalı bildirisine sahip çıktı. Bir televizyon kanalına canlı yayınla bağlanan Erdoğdu, darbe iması yapan emekli amirallere destek verirken, AK Parti iktidarını, vatana ihanetle yargılamak ve bunu TRT ekranlarından yayınlamakla tehdit etti.

ERDOĞDU, "Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaların da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün. Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz" diyerek skandal sözlere imza attı.