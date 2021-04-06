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Haberler Politika Köşger: Biz buradayız

Köşger: Biz buradayız

Köşger: Biz buradayız

6.4.2021

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, 104 eski amiralin bildirisine tepki gösterdi. Köşger, "Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla, geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiyle hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir. Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" ifadelerini kullandı.

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