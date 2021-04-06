“TSK’ya zarar vermekten başka işe yaramaz”

104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır. TSK, kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz" dedi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıktaki kabulünde konuşan Akar, bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancının da tam olduğunu vurguladı.