Kazakistan ile medya işbirliği çalışması yapılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ile baş başa ve heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin yanı sıra kamu diplomasisi çalışmaları ile iki ülke arasındaki kültür, iletişim ve medya alanlarındaki iş birliğine dair konular ele alındı. Altun, Kazakistan ile hem medya hem film ve dizi sektörleri hem de kamu diplomasisi alanlarında kritik iş birlikleri yapacaklarını aktarırken, en kısa zamanda ortak bir çalışma grubu oluşturup somut adımlar atacaklarını kaydetti.