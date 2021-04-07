  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Kazakistan ile medya işbirliği çalışması yapılacak

ile medya işbirliği çalışması yapılacak

Kazakistan ile medya işbirliği çalışması yapılacak

7.4.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ile baş başa ve heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin yanı sıra kamu diplomasisi çalışmaları ile iki ülke arasındaki kültür, iletişim ve medya alanlarındaki iş birliğine dair konular ele alındı. Altun, Kazakistan ile hem medya hem film ve dizi sektörleri hem de kamu diplomasisi alanlarında kritik iş birlikleri yapacaklarını aktarırken, en kısa zamanda ortak bir çalışma grubu oluşturup somut adımlar atacaklarını kaydetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazakistan ile medya işbirliği çalışması yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.