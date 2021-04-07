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Haberler Politika Külliye’de Avrupa Birliği buluşması

Külliye’de Avrupa Birliği buluşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Başkanı ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti.

Külliye’de Avrupa Birliği buluşması

7.4.2021

2 saat 45 dakika süren görüşmede Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiği vurgulanarak AB'den beklentiler dile getirildi. Göç mutabakatı çerçevesinde vize serbestisi ve herkesin kazançlı çıkacağı gümrük birliğinin modernizasyonu sözlerini tutması gerektiği ifade edildi. Ankara, AB'ye yakalanan pozitif atmosferin sürdürülebilir olması için geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerekliliğini vurguladı. Bu görüşmelerin ardından Erdoğan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

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