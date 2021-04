CHP’nin İzmir’e en ufak yatırımı var mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 7. Olağan Büyük Kongrenin hemen ardından yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu ile birlikte Grup Yönetiminde bazı değişiklikler olduğunu anımsatarak görevlerine devam eden ve yeni sorumluluk üstlenenleri tebrik etti. "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak, ülkeye ve millete Meclis çatısı altında verdiğimiz hizmetleri, inşallah bu yeni ekibimizle çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:



GİTTİĞİ YOLLAR AYNI MI?

2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini sizlerle birlikte sağlayacağız. Hükümete geldiğimizde, demokrasiden kalkınmaya kadar her alanda yokluk, yoksulluk, yasaklar ve zulüm arenası haline getirilmiş bir ülke devraldık. 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür' derler. AK Parti iktidara geldiğinde, CHP Genel Başkanı herhalde 50'lilerinin başındaydı. Kendisinden 20 yıl öncesinin Türkiye'siyle bugünün Türkiye'sini, elini vicdanına koyarak karşılaştırmasını istiyoruz. Gittiği yollar aynı yollar mı, aldığı hizmetler aynı hizmetler mi, ülkenin vizyonu aynı mı?



CHP İZMİR'E NE YAPTI?

Bir günden bir güne bu zatın ağzından, 'tamam, pek çok eksik ve hatta yanlış var ama memlekette şöyle iyi bir şey de yapıldı' sözünü duymadık. Tam tersine CHP Genel Başkanı ve şürekası, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yalan yanlış bir sürü iddia ortaya atıyor. Kendisi İzmir milletvekili. İzmir'e bir bak. İzmir'e neler yaptı bu iktidar? Çevre illerle, hatta uzak illerle, başta İstanbul, Ankara olmak üzere, buralara ne gibi bağlantılar yapıldı? Ne gibi yatırımlarla İzmir buralara bağlandı? CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?"



BURAM BURAM DARBE İMASI

Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptıracak kadar şirazesinden koptu. Herkesi darbeci olmakla suçluyorlar. Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkide olduğundan terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Çıkmış bunlardan biri Suriye'nin sınırında bazı yerleşik durumlar olabilir, çok daha isabetli olur diyecek kadar şirazesini kaybetmiş. Kim bu? Bu da sözcüleri.

MERKEZİNDE CHP VAR

Terörist ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi üzerinden gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine sürüklüyorlar. Bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen darbecinin ta kendisidir. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içinde şu anda CHP üyesi olanlar var. İncelemeler devam ediyor. Kimbilir daha neler çıkacak? Bu işin hesabını çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Darbe heveslilerini bu denli hararetli savunmanıza millet müsaade etmez. Bu habis zihniyeti en az terörist ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz. Tüm kalbimizle darbecilerden temizlenen ordumuzun yanındayız. Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum.



'SAĞLIK BAKANIMIN TIRNAĞI OLAMAZSIN'

CHP liderinin Bilim Kurulu'na yönelik sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu hızını alamayıp işi salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan Bilim Kurulu'na saldırdı. Vah zavallı... Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü milli bir mesele olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun şov uğruna bunca emeği silip atmasının takdirini millete bırakıyorum. Sağlık Bakanımızın atılacak tırnağı olsan ne ala... Değilsin... O kadar zavallısın.. Sizin örnek gösterilecek eseriniz, dikili bir ağacınız dahi yok. Siyasi hayatınızın tamamı bizim projelerimizi engellemeye çalışmakla geçti. Yüzsüzlükte öyle tavan yapmış durumdalar ki dün engellemek istedikleri eserleri bugün kendi projeleri gibi sahiplenmeye çalışıyorlar" dedi.



İZMİR'E SON 18 YILDA HÜKÜMETİN YAPTIĞI YATIRIMLAR











YILLARCA tamamlanamayan İzmir Çevre Yolu bitirildi. Kent trafiği nefes aldı.

İZMİR doğalgaza kavuştu. İlçelere dağıtım hatları kurularak doğalgaz vatandaşın ev ve işyerlerine ulaştırıldı.

İZMİR-İSTANBUL Otoyolu yapıldı. İki şehir arasındaki 8-9 saatlik yolculuk süresi 3-3,5 saate indi.

MENEMEN-ALİAĞA Çandarlı Otoyolu yapıldı.





İzmir-İstanbul Otoyolu



İZMİR-MANİSA arasına Sabuncubeli Tüneli yapıldı.

ANKARA-İZMİR arasını 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin yapımı sürüyor.

İZBAN devreye alındı.

İZMİR'İN şehir içi trafiğini rahatlatan, Yeşildere ile Konak arasındaki ulaşım süresini kısaltan Konak Tünelleri yapıldı.

ADNAN Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar terminalleri yenilendi.

ÇEŞME ile Seferihisar Sığacık Yat Limanı projesi tamamlandı.



KANAL İSTANBUL HAZIRLIKLARI TAMAM

KONUŞMASINDA Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili de müjde veren Erdoğan, "Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, milletimizin emrine amade edeceğiz" diye konuştu.



İŞTE İZMİRLİLERİN MARUZ KALDIĞI BELEDİYECİLİK!



HER YAĞMURDA SELE TESLİM OLUYOR

HÜKÜMET yatırımlarına her fırsatta karşı çıkan CHP zihniyetinin belediyecilikte nasıl sınıfta kaldığının en yakın örneği İzmir. Yıllardır CHP'li belediyelerce yönetilen İzmir, Altyapı sorununun çözülememesi nedeniyle her yağmurda sel sularına maruz kalıyor.





YOLLARI ÇAMURDAN GEÇİLMİYOR

ALTYAPININ yanında yolları da bir türlü asfaltlanmayan İzmir'de yazın toz toprak, kış aylarında ise çamurdan geçilmiyor.





KÖRFEZ'E KOKUDAN YAKLAŞILMIYOR

KÖRFEZ'DEKİ kirlilik onca vaade rağmen bir türlü temizlenemediği için İzmirliler, özellikle yaz aylarında kötü kokudan bırakın deniz kenarında dolaşmayı, evlerinin camlarını bile açamıyor.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye İzmir salvosu: Şu İzmir'in bir haline bakın

Dikkat! İzmir'de bu yollar kapalı... Sel ve su baskınları sürücüleri zorluyor

İzmir’i sel vurdu: Alt geçitler ve metro istasyonlarının çıkışları tıkandı