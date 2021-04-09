Başkan Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden biri olan bu müzeyi ülkemize kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde bir dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış, nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir. Gelenek ve geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatıyoruz." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Müze binasının da içinde yer aldığı bu alan başlı başına bir sanat vahasıydı. Günümüzde bu eserlerden geriye kalan ahır binası Milli Saraylar tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Gönül isterdi ki inşa edildiği tarihteki tüm eserleri ile bu mirası yaşatabilseydik. Maalesef ülkemizde bir dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir.

Tarihi mirasımızdan koruma altına almak için özel gayret sarf ettik.

Tarabya'daki harap halde bulunan Huber Köşkü ile Vahdettin Köşkü'nü de yeniden ayağa kaldırdık. Bununla kalmıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere yeni yapılan kamu binalarını Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin bugüne miras kalması sebebiyle o izleri yarına taşımak ve modern mimari yorumlarıyla inşasını temin etmektir. Ülkemize uzunca bir süre hakim olan çirçin, hursuz, kimliksiz yapı inşaatı dönemini sona erdirerek gelecekle geçmişi harmanlayan bir dönemi başlatıyoruz. Yapay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye'nin çehresini tamamiyle değiştireceğimize inanıyoruz.

Yaşadığımız coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, ardından 600 yıllık Osmanlı ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet tecrübeleriyle yaklaşık bin yıllık bir geçmişimiz var. Bugün de Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar her yerde ecdadımızın bıraktığı kültür izlerine rastlıyoruz.

Sahip olduğumuz bu büyük tarih, kültür ve medeniyet mirasına hakkıyla sahip çıkamadığımız ise acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve alanda kökü mazide olan ati anlayışı ile hareket ediyoruz. Elbette kültür, sanat, bilim dediğimiz hususlar bir anda üretilemediği gibi bir anda da ortadan kaybolmuyor. Sağlam siyasi, ekonomik, askeri güce sahip olmayan ülkelerin sanatlarını, bilimlerini yaşatmakta zorluk çektiklerini biliyoruz.

Türkiye ve Türk milleti olarak böyle bir felaketi kısmen de olsa yaşadık. Son asırlarda arka arkaya maruz kaldığımız çöküntüler bizi beka mücadelesine öylesine yoğunlaştırdı ki diğer konuları vakit ve enerji ayıramadık. Son devletimizi de iste bu hercüment içerisinde kurduk. Kültür sanatta da kopya çeken taklit eden durumunda kalarak özgürlüğümüzden uzaklaştık.