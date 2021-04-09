Dünyaya aşı uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda tarihi açıklamalarda bulundu. Megabank projesini bir kez daha gündeme getiren Erdoğan, 'Yapılabilir olduğuna inanıyoruz' dedi. Yerli para ile ticaret çağrısı yaparak dünyada paralar üzerinden yapılan saldırılara dikkat çeken Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:



CİDDİ BİR MESAFE VAR

Bu zirve toplantısıyla 4 yıla yakın süren dönem başkanlığını Bangladeş'e devrediyoruz. Sekretaryasına İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız teşkilatımız kuruluşundan bu yana çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam etmiştir. Daha adil daha müreffeh istikrarlı dünya hedefi ile çalışan bir yapı olarak önemli işlere de imza attık. Önümüzde halen katetmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu biliyoruz. Barış, huzur ve esenlik dolu bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Son bir yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar 193 ülkede yaklaşık 3 milyona yakın insanın hayatına mal olan salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası işbirliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektik.

Başkan Erdoğan, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'anı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



TÜM İNSANLIĞA SUNACAĞIZ

Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmeti sunarken dost ülkeleri de yalnız bırakmadık. Zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. Salgının küresel düzeyde borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesinin başlatılmasını ve süresinin uzatılmasını destekledik. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik. Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.



'ÜLKELERİ KUR KAYNAKLI RİSKLERDEN KORUMALIYIZ'

İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inandığını söyleyen Erdoğan, "2017'deki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticaret şart. Bu mekanizmaya üye olmamış ülkelerin gerekli adımları atmasını önemli görüyoruz. D-8 çatısı altında özel sektörü destekleyen pek çok yapıyı harekete geçirdik. D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız" dedi.